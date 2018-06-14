Терешкова рассказала о гибнущем на Байконуре дереве Гагарина

На аллее космодрома Байконур засыхает посаженное первым космонавтом Юрием Гагариным дерево, заявила летчик-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

«Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево – карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живет Юрино дерево», – рассказала Терешкова, передает РИА «Новости».

Она сказала, что «три раза меняла место, где сидит этот карагач», но дерево все равно гибнет, и попросила разобраться в этом.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос. «Мы не сможем в субботу видеть человека, поздравить его. Тем более, думаю, вы знаете, о каком событии речь идет. Пятьдесят пять лет назад 16 июня впервые в мире женщина покорила космос. И эта женщина сегодня у нас в Государственной думе», – сказал он.

В то же время сразу несколько источников агентства, побывавшие на аллее космонавтов во время недавнего запуска экипажа к МКС на корабле «Союз МС-09», не заметили видимых повреждений у дерева Гагарина.

«Ни один человек из тех, кто недавно был на Байконуре, да и сам я лично, не заметил, что с деревом проблемы. Конечно, я не биолог, но, по крайней мере, видимых повреждений оно не имеет», – сказал источник в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.