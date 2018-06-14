Минобороны анонсировало стратегические учения «Центр»

Россия приглашает военных стран СНГ посетить в качестве наблюдателей стратегические командно-штабные учения «Центр», которые пройдут в августе–сентябре следующего года, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

«Предлагается рассмотреть возможность направления установленными порядком вашими оборонными ведомствами из числа членов нашего координационного комитета на данное мероприятие для обмена мнениями по окончании учений о качестве решения учебно-боевых задач», – приводит его слова ТАСС.

Бувальцев сообщил, что учения планируется провести на территории Центрального военного округа.

Внезапные проверки боеготовности Вооруженных сил России регулярно проходят с 2013 года после более чем 20-летнего перерыва. В них участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц техники. Как сообщали в Минобороны, ежегодно в Вооруженных силах России проводятся около 3,5 тыс. учений разного уровня.