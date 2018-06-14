Белорусский суд подтвердил приговор авторам Regnum

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор трем авторам российского информагентства Regnum, ранее осужденным за разжигание межнациональной вражды.

«Приговор Минского городского суда в отношении Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко оставить без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», – передает решение судьи ТАСС.

В феврале минский горсуд приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой на три года и освобождением из-под стражи под подписку о невыезде.

Между тем в четверг начался обыск в квартире руководителя частного информагентства «БелаПАН» Алеся Липая, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

«Следственные действия проводит департамент финансовых расследований комитета государственного контроля», – сообщает ассоциация. Пока о причинах обыска ничего не известно. Телефон Липая отключен.