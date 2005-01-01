Шахрин сказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин собрался болеть за сборные России и Аргентины на ЧМ-2018.

«Судьба распорядилась так, что я буду болеть за сборную России, – сказал Шахрин. – Запасной вариант у меня – сборная Аргентины, так получилось, что никуда мне теперь от этого не деться», передает ТАСС.

Шахрин является автором песни «Аргентина-Ямайка 5:0».

Он также пропел припев песни, которую исполнит на открытии фан-зоны в Екатеринбурге. «Вообще этот припев посвящался любимой женщине, но сегодня мы посвятим его нашей сборной России», – сказал он и пропел: «Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.