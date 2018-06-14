Суд подтвердил решение о блокировке Telegram

Мосгорсуд в ходе заседания в четверг не стал пересматривать решение о блокировке в России мессенджера Telegram.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», – огласила решение судья, отклонив, таким образом, жалобу юристов мессенджера, передает РИА «Новости».

Теперь решение официально вступило в законную силу, однако право претворять его в жизнь Роскомнадзор получил сразу после решения суда первой инстанции (в рамках отдельной процедуры).

Ранее представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев в ходе заседания суда заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей.

«Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей», – сказал Ахметгалиев, передает ТАСС.

В свою очередь представитель ФСБ заявила, что ведомство считает негативный эффект от блокировки мессенджера Telegram несопоставимым с терактами, которые могут произойти из-за отсутствия доступа правоохранительных органов к переписке пользователей.

«ФСБ не видит нарушения баланса между ограничением прав потребителей услуг Telegram и заботой о соблюдении права граждан на защиту жизни, так как негативные последствия вследствие отсутствия у правоохранительных органов доступа к переписке препятствуют оперативно-разыскной деятельности и могут привести к гораздо более тяжким последствиям», – сказала юрист ФСБ.

Представитель Роскомнадзора также отметила, что «ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера». «Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», – пояснила суду представитель Роскомнадзора.

Тем временем адвокат Павел Чиков сообщил, что Верховный суд России 9 августа рассмотрит жалобу мессенджера Telegram на решение ВС, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram, с 16 апреля Роскомнадзор начал выполнять решение суда. Позже тало известно, что решение не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

В конце мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.