Названы сроки завершения производства С-400 для Турции

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса в мае 2019 года завершат производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию, сообщил военно-дипломатический источник.

«Исполнители заказа получили указание закончить производство техники в мае 2019 года, чтобы начать ее поставку Турции в июле», – сообщил источник ТАСС.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России и «Рособоронэкспорте» не стали комментировать эту информацию.

Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят, чтобы передать заказчику комплексы ПВО в июле 2019 года.

В июне президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500.