Якубович пожаловался на приходящих «пожрать» гостей «Поля чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович посетовал на гостей передачи в ходе встречи с молодежью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018».

«Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял – все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», – цитирует Якубовича «Комсомольская правда в Петербурге».

По его словам, гости сметают все на своем пути: они рассовывают пирожные по карманам, кладут их за пазуху. «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», – рассказал Якубович.

Ведущий не хотел в очередной раз говорить о «Поле чудес» и согласился ответить только на один вопрос о программе – «Куда девается жратва?!»

При этом он признался, что сам любит поесть, но решился на похудение после проблем со здоровьем. Кроме того, Якубович не хотел, чтобы за него краснели близкие на пляже, поэтому похудел со 102 до 78 килограммов.

Ранее «Первый канал» уточнил слова Якубовича о «шизофрении» на «Поле чудес». Ведущий рассказал, что советует участникам воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким.