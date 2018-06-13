Россию заранее заподозрили во вмешательстве в выборы еще одной страны ЕС

Глава комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай в интервью изданию Le Soir заявил, что не исключает активности российских агентов в стране в связи с предстоящими выборами, сославшись на предполагаемые события с «вмешательством» России в других странах.

«Я могу думать, что, действительно, русские могут быть активными тем или иным образом. Этого нельзя исключать. Мы видим, что это произошло за границей», – цитирует Ги Рапая РИА «Новости».

Ближайшие выборы пройдут в Бельгии в октябре.

Расследование «вмешательства» России в выборы в США, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. В Кремле уверяют, что расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы внутренним делом США, которое лежит вне повестки Москвы.