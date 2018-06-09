Конгресс США решил следить за расходами спецпрокурора Мюллера

|
9 июня, суббота | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Задержан подозреваемый в нападении с ножом на девочку в Москве
Разделы
Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин
Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков
Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает
Зачем Украина закупает некачественную военную технику
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Надоело быть прислугою Дурака
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
Путин открыл Крымский мост
Обсуждение: 17 комментариев
Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроенияПодробности...
Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох
В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человекПодробности...
Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook