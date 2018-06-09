Конгресс США решил следить за расходами спецпрокурора Мюллера

Палата представителей конгресса США начала отслеживать расходы команды спецпрокурора Роберта Мюллера на расследование дела о приписываемом России «вмешательстве в выборы» 2016 года.

Был принят законопроект, согласно которому команда команда Мюллера теперь будет должна каждые полгода представлять отчет о расходах в Счетную палату США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Examiner.

«Пришло время прекратить это бесконтрольное финансирование», – прокомментировал республиканец Марк Медоуз, инициатор законопроекта.

Отмечается, что за первые пять месяцев расследования команда Мюллера потратила около 7 млн долларов, выяснило министерство юстиции США.

При этом накануне Мюллер предъявил обвинения российскому гражданину Килимнику, который якобы участвовал в отмывании денег вместе с Полом Манафортом.

До этого экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту были предъявлены обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Как считают в Кремле, расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы внутренним делом США, которое лежит вне повестки Москвы.