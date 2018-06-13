Нафтогаз пригрозил отключить газ в 129 населенных пунктах

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.

Коболев написал письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, где сообщается, что нацкомиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую – плату за эксплуатацию сетей, в связи с чем Нафтогаз не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях», – приводит «Украинские новости» выдержки из письма.



Коболев отметил что, Нафтогаз является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

«Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», – также говорится в письме.

Напомним, в мае украинский кабмин во второй раз отложил принятие решения о повышении цен на газ для населения до августа 2018 года.

21 мая НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ июне для промышленных потребителей страны. До этого российский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.