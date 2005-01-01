Главный тренер сборной Испании по футболу отправлен в отставку

Взгляд
13 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
Перейти а раздел…

Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия обвинила США в поддержке терроризма в Сирии
          Эксперт объяснил разное понимание денуклеаризации у Трампа и Ким Чен ЫнаНидерланды и Украина договорились о суде по делу о крушении МН17Для ЧМ-2026 по футболу выбрали три страны-хозяйкиВице-премьер Козак прокомментировал цену на бензин в 100 рублей за литр
          Стало известно, какие иностранные лидеры посетят открытие ЧМ-2018На ЧМ-2018 произошла тренерская отставкаПорошенко попросил Сербию не проводить «антиукраинскую кампанию»Нафтогаз пригрозил отключить газ в 129 населенных пунктах
          Лавров обратил внимание на терминологию соглашения США и КНДРВандал объяснил порчу картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван»Таксист взял с мексиканки 6 тыс. рублей за поездку по Невскому проспектуТюменская чиновница за три дня отпуска наговорила на полмиллиона бюджетных рублей

          Главная тема


          Войну в Сирии ждет "горячее лето"

          «плачут девочки»


          Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          70-е место в рейтинге ФИФА


          Британские СМИ под балалайку объяснили слабый уровень футбола в России

          «твердый как пармезан»


          Кадыров отреагировал на песню Слепакова

          основной танк


          Эксперты рассказали о выявленной в Сирии уязвимости российских Т-90

          ВВС Венгрии


          Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за самолета-нарушителя с Украины

          «оранжевые» технологии


          В Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан»

          образ «идеальной» женщины


          Британские ученые предложили усовершенствовать женское тело

          встреча с Ким Чен Ыном


          Андрей Бабицкий: Трампу пришлось пройти через незримую процедуру самой настоящей коллаборации

          «Нацболка из Житомира»


          Захар Прилепин: Закон, запрещающий выдачу ополченцев и активистов, нужен как можно скорее

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Главный тренер сборной Испании по футболу отправлен в отставку

             13 июня 2018, 13:55
          Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку за сутки до старта чемпионата мира в России; поводом стал контракт Лопетеги с «Реалом».

          Об отставке стало известно в среду в рамках пресс-конференции в Краснодаре, где базируются футболисты сборной Испании во время чемпионата мира, сообщает РИА «Новости».

          Глава королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил об отставке тренера сборной Испании Лопетеги сразу после окончания ЧМ-2018. Об отставке стало известно после того, как представитель мадридского «Реала» объявил, что главным тренером команды станет Лопетеги. RFEF подтвердила эту информацию и сообщила, что получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом.

          «Я не чувствую себя преданным, но проблема в том, как все было сделано: все (переговоры с «Реалом») без какого-либо участия RFEF. Мы не можем это проигнорировать. Лопетеги – безукоризненный профессионал, но форма имеет значение», – заявил Рубиалес на пресс-конференции.

          Он поблагодарил Лопетеги за работу, но отметил, что его увольнение – «ясное послание всем работникам RFEF».

          По словам главы RFEF, в организации узнали о контракте Лопетеги с «Реалом» «за пять минут до назначения».

          Добавим, что Лопетеги возглавил национальную команду Испании в 2016 году. Испанская сборна по футболу вышла в финальную часть чемпионата мира-2018 в России с первого места в отборочной группе. В конце мая тренер продлил контракт с RFEF до 2020 года.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............