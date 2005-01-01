Главный тренер сборной Испании по футболу отправлен в отставку

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку за сутки до старта чемпионата мира в России; поводом стал контракт Лопетеги с «Реалом».

Об отставке стало известно в среду в рамках пресс-конференции в Краснодаре, где базируются футболисты сборной Испании во время чемпионата мира, сообщает РИА «Новости».

Глава королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил об отставке тренера сборной Испании Лопетеги сразу после окончания ЧМ-2018. Об отставке стало известно после того, как представитель мадридского «Реала» объявил, что главным тренером команды станет Лопетеги. RFEF подтвердила эту информацию и сообщила, что получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом.

«Я не чувствую себя преданным, но проблема в том, как все было сделано: все (переговоры с «Реалом») без какого-либо участия RFEF. Мы не можем это проигнорировать. Лопетеги – безукоризненный профессионал, но форма имеет значение», – заявил Рубиалес на пресс-конференции.

Он поблагодарил Лопетеги за работу, но отметил, что его увольнение – «ясное послание всем работникам RFEF».

По словам главы RFEF, в организации узнали о контракте Лопетеги с «Реалом» «за пять минут до назначения».

Добавим, что Лопетеги возглавил национальную команду Испании в 2016 году. Испанская сборна по футболу вышла в финальную часть чемпионата мира-2018 в России с первого места в отборочной группе. В конце мая тренер продлил контракт с RFEF до 2020 года.