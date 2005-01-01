Лавров обратил внимание на терминологию соглашения США и КНДР

Россия при изучении договоренностей, достигнутых между США и Северной Кореей на саммите в Сингапуре, особое внимание уделит использованной в них терминологии, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

«Когда мы будем изучать достигнутые договоренности, а это еще предстоит сделать, нужно будет особое внимание уделить терминам и что стоит за каждым из терминов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, многие «комментаторы» соглашения между КНДР и США говорят о начале денуклеаризации КНДР. «Но сам Пхеньян, как и все мы – Россия, Китай, да и международное сообщество в целом – всегда говорили о денуклеаризации всего Корейского полуострова. Разница существенная, как вы видите», – заявил министр.

«Конечно же, речь должна идти о всем Корейском полуострове, как это всегда и фиксировалось в так называемых шестисторонних переговорах», – отметил Лавров.

Министр также отметил, что «наращиванию правильного темпа будет способствовать объявление президента Трампа о том, что на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Сингапуре переговоров договорились обменяться официальными визитами.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия надеется, что конкуренция между «Турецким потоком» и «Южным газовым коридором» будет честной.

«Конечно, мы всегда готовы к конкуренции с другими производителями, с другими маршрутами, которые сейчас тоже в обсуждаются в рамках так называемого Южного газового коридора. Главное, чтобы конкуренция была добросовестной», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

«Южный газовый коридор», церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.