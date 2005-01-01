Доллар превысил 63 рубля

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро на фоне падающих нефтяных котировок, курс доллара расчетами «завтра» поднялся выше 63 рублей впервые с 8 мая.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 31 копейку – до 63,13 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек – до 74,15 рубля, передает РИА «Новости».