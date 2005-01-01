Трамп ответил на оскорбления Роберта де Ниро

Президент США Дональд Трамп ответил на оскорбления голливудского актера Роберта де Ниро, которые тот произнес на церемонии вручения премии «Тони».

«Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем интеллекта, получил много ударов в голову от реальных боксеров в кино. Я наблюдал за ним прошлой ночью и действительной верю, что у него может быть сотрясение мозга», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, актер не осознает, что американская экономика «сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо, при самой высокой за все время занятости, и многие компании возвращаются в нашу страну». «Очнись!» ­– призвал Трамп.

11 июня известный голливудский актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии «Тони» со сцены обругал американского президента Дональда Трампа.

В феврале де Ниро также во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений заявил, что Соединенные Штаты страдают «от временного безумия».