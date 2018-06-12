МИД отчитал «неугомонный» Вашингтон за новые санкции

Результат от расширения санкций Вашингтона в отношении Москвы будет «нулевой», и заставить Россию изменить свой международный курс «не получится», заявили в МИД.

«В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой – заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится», – говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность».

Также в МИД России считают, что «в США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами».

«Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном санкций в отношении Москвы имели место в канун «главных национальных праздников – Дня Победы и Дня России».

«Мы это запомним», – резюмировали в МИД.

Напомним, в понедельник, 11 июня, минфин США включил в санкционные списки троих россиян (Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна), три российские компании (Digital Security, ООО «Дайвтехносервис» и НИИ «Квант») и две связанные с ними структуры (Embedi и Erpscan).

Как заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, американский санкционный механизм вышел из-под контроля здравого смысла. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что нужно симметрично ответить на расширение санкционного списка США.