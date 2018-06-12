Умер знаменитый московский кардиохирург Яков Бранд

На рабочем месте в НИИ имени Склифосовского предположительно в результате сердечно-сосудистой недостаточности скончался кардиохирург Яков Бранд, пишут СМИ.

Как передает «Московский комсомолец», известный столичный кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ имени Склифосовского, умер утром во вторник, 12 июня.

Проблемы со здоровьем у Бранда возникли ранее. Так, 30 мая самочувствие 63-летнего кардиохирурга ухудшилось, после чего его госпитализировали.

Яков Бениаминович Бранд родился 2 мая 1955 года в Одессе. В 1979 году окончил Одесский государственный мединститут, после чего до 1981 года работал в больницах Николаева и Николаевской области Украины.

С 1981 по 1984 годы трудился хирургом в отделении экстренной микрохирургии московской ГКБ №51.

Яков Бранд был участником многих уникальных операций по реплантации конечностей, являлся ведущим научным сотрудником Отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава.

Имел звание доктора медицинских наук, академика РАЕН. Являлся заслуженным врачом России, лауреатом Государственной премии России и премии мэрии Москвы. Вел оздоровительные программы «Кома», «Без рецепта» на российском телевидении.