В Нижнем Новгороде открыта новая станция метро

В Нижнем Новгороде врио губернатора Глеб Никитин в День России, 12 июня 2018 года, торжественно открыл новую станцию метро «Стрелка», которая позволит сократить время ожидания поездов.

Новая станция, входящая в состав проекта продления Сормовско-Мещерской линии, создаст альтернативу наземному транспорту в сторону микрорайона Мещерское озеро. Для жителей станция начнет работать с 13 июня, передает Regnum.

Это позволит также решить вопрос с автомобильными пробками в направлении микрорайона, что особенно актуально в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу, так как станция расположена вблизи стадиона, где они будут проходить.

Реализация проекта по продлению Сормовско-Мещерской линии до стадиона начата весной 2015 года. Стоимость строительства – 11 млрд 662 млн 129,1 тыс. рублей, из которых федеральный бюджет выделил 6 млрд 226 млн 288,3 тыс. рублей, а остальное – это средства консолидированного бюджета области.

Ожидается, что открытие новой станции увеличит количество пассажиров нижегородского метрополитена на 30%. На сегодня среднесуточный пассажиропоток городской подземки – 130 тыс. человек, что составляет 18% от общего объема муниципального транспорта города. Услугами метрополитена за время его работы с 1985 года воспользовались свыше 1 млрд жителей и гостей столицы региона.

Нижегородское метро включает две линии и 14 станций с общей протяженностью путей в двух направлениях – 38,8 км. Станции есть в пяти из восьми районов города.