Киев вмешался в работу немецкого СМИ из-за «неправильной» статьи о Донбассе

МИД Украины потребовал от немецкого сайта Deutsche Welle внести правки в статью, в которой происходящее на Донбассе названо гражданской войной.

«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» на Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины», – написала пресс-секретарь министерства Марьяна Беца, передает ТАСС.

Уточняется, что украинский МИД имеет в виду статью, опубликованную 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвященную переговорам глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. В частности, в статье говорится, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон «по разрешению гражданской войны на востоке Украины».

В Берлине завершилась встреча глав МИД стран «нормандской четверки», переговоры продолжались более 4,5 часов.