Катар подал в суд ООН на ОАЭ

Катар подал на ОАЭ в Международный суд ООН в связи с дискриминацией катарских подданных и резидентов, сообщила официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.

Она сообщила, что Катар «подал бумаги», чтобы «возбудить дело против ОАЭ», которые «разлучили смешанные семьи, выгнали подданных Катара со своей территории, запретили им завершить обучение», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Работа в данном направлении была начата Катаром сразу после того, как соседние страны объявили ему бойкот, но властям потребовалось время для сбора информации.

В МИДе напомнили, что, хотя Саудовская Аравия и Бахрейн совершили такие же дискриминационные действия, как и ОАЭ, ни Эр-Рияд, ни Манама не признавали юрисдикцию суда ООН для таких споров.

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш отреагировал на решение Катара, заявив, что «не удивляется такому падению тех, кто врет по поводу хаджа». Видимо, речь об обвинениях со стороны Катара в адрес Саудовской Аравии – катарские власти не раз заявляли, что Эр-Рияд мешает катарским подданным совершать хадж.