Из всех московских трамваев решено убрать турникеты

Московские трамваи с середины июня начнут работать без турникетов, это положительно повлияет на количество пассажиров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке», – написал он в своем Twitter.

По словам градоначальника, с тех пор, как в трамваях стали убирать турникеты, число пассажиров выросло на 8%.