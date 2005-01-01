Экс-командующий британской армией на параде упал с лошади

Полевой маршал лорд Гатри, экс-командующий вооруженными силами Британии, госпитализирован в субботу после падения с лошади на параде конной гвардии во время традиционной военной церемонии «Вызов цвета» в центре Лондона.

79-летний британский лорд Гатри упал с лошади у мемориала Виктории в центре Королевского сада напротив Букингемского дворца в центре Лондона, пишет в воскресенье The Guardian. Инцидент произошел на глазах у многочисленных зрителей, собравшихся посмотреть парад королевской конной гвардии.

К лорду Гатри после падения подбежали несколько полицейских и оказали первую помощь.

В королевских вооруженных силах заявили, что лорду Гатри оказана вся необходимая медицинская помощь и британская армия желает ему скорейшего выздоровления.

Лорд Гатри командовал спецназом вооруженных сил Британии, а до 1997 года возглавлял британскую армию.