«Заказчик» и «организатор» покушения на Бабченко оказались старыми друзьями

Бизнес-партнер предпринимателя Вячеслава Пивоварника Геннадий Крот заявил, что его коллега уже давно дружит с Борисом Германом, который обвиняется в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

«Слава [Пивоварник] познакомил меня с Борисом [Германом] около 7 лет назад. Они дружат очень давно, дружат семьями и вхожи в семьи друг друга. Мы у отца Бориса арендовали офис. Борис меня знакомил и с женой и с детьми», – цитирует ТСН Крота.

По его словам, у Германа недавно «были очень серьезные проблемы, связанные с работой, с заводом, вероятно, с этим «Шмайсером».

«Знаю, что сам Вячеслав искал в Украине адвокатов, юристов, помогли Борису разобраться. Когда я вчера услышал, как он назвал Славу, фактически члена семьи, который носился с его детьми – для меня это шок. Мы даже в кругу своих друзей говорим – неужели Борю могли так запугать его проблемами, он начал выстраивать какую-то цепочку», – рассказал бизнесмен.

Он также отметил, что имеет с Пивоварником общий логистический бизнес – компанию по организации железнодорожных и морских перевозок. Коллегу Крот описал, как «замечательного контактера, замечательного менеджера, который свободно владеет несколькими иностранными языками, имеет очень хорошее круг общения в Украине, России, Китае, европейских и африканских странах». С Германом Крот общих дел не имел.

«Борис, мне кажется, человек, который без согласия в большом семейном кругу – с папой, мамой, женой, детьми – из дома не выйдет», – отметил предприниматель.

В четверг СМИ сообщили что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина». «Рускон» опроверг связь с заказчиком «убийства» Бабченко.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца, отказав ему в праве внести залог.

СП «Шмайсер», в котором работает Герман, поставляет оптику снайперам ВСУ. Публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могла инсценировать «убийство» Бабченко с целью рейдерского захвата. Украинский журналист Владимир Бойко, в свою очередь, подробно рассказал о денежной заинтересованности СБУ в «убийстве» Бабченко.