Porsche остановил продажи всех новых автомобилей в Европе

Немецкая компания Porsche полностью останавливает продажи всех новых автомобилей в Европе из-за несоответствия новым экологическим нормам, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Производитель спортивных автомобилей Porsche немедленно приостановил продажу всех новых автомобилей. Причиной является переход на новые циклы замера выхлопов WLTP и RDE, которые повлекли за собой более жесткие требования как к процедуре допуска во время испытаний, так и при эксплуатации в реальных дорожных условиях», – цитирует публикацию РИА «Новости».

Отмечается также, что новые нормы вступают в силу с сентября. Двигатели внутреннего сгорания на бензине как правило могут уложиться в эти пределы, только если они оборудованы фильтрами твердых частиц.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Porsche в Штутгарте, речь идет лишь об ограничении продаж, а не приостановке реализации новых автомобилей.

Напомним, в конце апреля менеджер Porsche Йорг Кернер был задержан по делу о «дизельном скандале», которое расследует прокуратура Штутгарта.