Трамп поздравил Путина с инаугурацией

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 39 комментариев

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      У российского президента появился российский лимузин

      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
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      Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

      В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкой
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

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          Трамп поздравил Путина с инаугурацией

             7 мая 2018, 21:46
          Фото: Sputnik Photo Agency/Reuters
          Текст: Алексей Ласнов

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          Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

          «Президент поздравляет его (Путина) и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», – сказала Сандерс на брифинге, передает РИА «Новости».

          В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку, и Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.


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