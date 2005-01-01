Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент поздравляет его (Путина) и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», – сказала Сандерс на брифинге, передает РИА «Новости».

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку, и Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.