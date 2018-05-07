На Кумранских рукописях с Мертвого моря нашли спрятанный текст

«Пустые» свитки Мертвого моря, известные как Кумранские рукописи, предположительно оказались покрыты невидимым текстом с правилами служения в храме, пишет Live Science.

«Как правило, историки работают с этими свитками, уже обработанными и очищенными от грязи. Те обрывки папируса, с которыми мне повезло работать, никогда не чистили и даже не притрагивались к ним. Когда я увидел первый фрагмент, я заметил на нем едва заметную букву и понял, что в них скрывается что-то интересное», – заявил представитель министерства по делам древностей Израиля Орен Эйблман, слова которого передает РИА «Новости».

Эйблман и его коллеги совершили свое открытие, изучая обрывки папирусов и фрагменты бумаги, обнаруженные в одиннадцатой Кумранской пещере. Раньше они считались абсолютно пустыми и не содержащими какой-либо информации.

Археолог предположил что в реальности текст мог исчезнуть из-за разрушения чернил под действием сил природы или небрежного обращения со свитками после их открытия. Эту гипотезу Эйблман проверил, просветив часть необработанных обрывков при помощи источника инфракрасных лучей.

В результате обнаружилось множество надписей на «пустых» свитках и так выяснилось несколько любопытных деталей, касающихся знаменитого храмового свитка – самой длинной рукописи из пещеры Кумран, а также ряда других религиозных текстов.

В частности, был найден очередной фрагмент храмового свитка, чье существование указало на то, что в пещере хранилось три копии этого документа, а также часть свитка с псалмами времен второго храма, записанные в несколько иной версии по сравнению с современными вариантами Псалтыря.

Также один из папирусов был покрыт текстом на очень древнем диалекте иврита, принадлежность которого ученым только предстоит раскрыть. Еще 19 коробок с сотнями обрывков рукописей пока остаются неизученными.

На «пустых» папирусах могут скрываться другие тексты, которые историки в настоящее время пытаются найти, используя инфракрасные камеры и специальные спектроскопы, созданные в НАСА. Их изучение, по словам Эйблмана, обогатят современные представления о культуре древнего Израиля, почти уничтоженные в ходе постоянных конфликтов в регионе.

Около 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, оказавшиеся сенсацией, получившие название Кумранские рукописи (по имени пещеры, где они были найдены). Среди находок оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, и описание жизни иудейской секты ессеев.

С помощью радиоуглеродного анализа выяснилось, что часть текстов написана в III-I веках до нашей эры, другие свитки оказались еще более древними. Находки хранятся в национальном музее Израиля как величайшее достояние страны.