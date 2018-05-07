РКК «Энергия» завершила 2017 год с убытками в 1,5 млрд рублей

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» – производитель российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» – по итогам 2017 года получила чистый убыток в размере 1,5 млрд рублей по сравнению с почти 4 млрд прибыли в 2016 году, свидетельствует годовая финансовая отчетность предприятия.

Чистый убыток компании за 2017 год составил 1 млрд 458 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 3 млрд 931 млн рублей в 2016 году, передает РИА «Новости».

Выручка от продаж в 2017 году выросла до 46 млрд 90 млн рублей по сравнению с 36 млрд 223 млн рублей. Валовая прибыль в прошлом году составила 9 млрд 829 млн рублей (7 млрд 35 млн рублей в 2016 году).

Согласно отчетности, в прошлом году у корпорации выросли долгосрочные кредиты и займы – до 10 млрд 922 млн рублей (в 2016-м – 7 млрд 211 млн рублей). Суммарно все обязательства РКК «Энергия» в 2017 году выросли на 13 млрд – до 127 млрд 727 млн рублей со 114 млрд 149 млн рублей в 2016 году.

Добавим, что американский концерн по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla, созданный миллиардером Илоном Маском, по итогам первого квартала 2018 года получил рекордный убыток – 710 млн долларов.