На инаугурацию Путина собрались несколько тысяч гостей

Гостями инаугурации президента России Владимира Путина стали известные политики, представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и многие другие.

Собираться в Кремле на церемонию они начали еще до 10.00. Теплая весенняя погода позволила гостям занять места на Соборной площади, куда глава государства выйдет уже в завершающей части церемонии. Эта точка стала доступной для приглашенных только на нынешней инаугурации, передает ТАСС.

Остальные же заняли три зала Большого Кремлевского дворца - Георгиевский, Александровский и Андреевский, по которым также пройдет президент.

Несмотря на абсолютную узнаваемость подавляющего большинства гостей, сотрудники ФСО проверяли у каждого из них паспорта и приглашения.

Большинство приглашенных мужчин пришли в классических костюмах, на их фоне заметно выделялся актер Василий Лановой, появившийся в Кремле в ярко-оранжевой куртке. В традиционной для байкеров экипировке прибыл на церемонию Александр Залдостанов (Хирург).

Приехали на инаугурацию и известные российские спортсмены, например, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев, а также актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал.

Всего же на церемонию приглашены около 6 тыс. человек.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой также пришли на церемонию инаугурации.



Медведев прибыл на церемонию в синем двубортном пиджаке, его супруга – в белом платье, на ней жемчужное ожерелье, передает РИА «Новости». Супруга премьер-министра беседовала с вдовой первого российского лидера Наиной Ельциной. Также премьер-министра сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



В окружении премьера был и глава кремлевской администрации Антон Вайно.