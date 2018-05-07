Российский рынок акций открылся ростом

Индекс Московской биржи утром понедельника, 7 мая, рос на 0,62% – до 2303,7 пункта. РТС поднялся на 1,01% – до 1158,23 пункта.

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой данные Московской биржи.