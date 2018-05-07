Российского чиновника приговорили за разглашение гостайны

Суд в Томской области приговорил служащего госучреждения к году лишения свободы условно за разглашение сведений, представляющих государственную тайну, сообщает региональное УФСБ.

«Приговором Томского областного суда госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны). С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение УФСБ.

В ведомстве рассказали, что в январе мужчина передал составляющие гостайну сведения гражданам, не имевшим соответствующего допуска. По оценке экспертов, разглашенная информация достоверна и является секретной.

В УФСБ рассказали, что чиновник разгласил сведения, составляющие государственную тайну, но без признаков преступлений «государственная измена» и «шпионаж».

В результате служащий раскаялся и полностью признал свою вину.



Напомним, в апреле 2016 года прокуратура обвинила экс-сотрудника судозавода «Янтарь» в разглашении гостайны.