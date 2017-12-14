Божена Рынска рассказала, как немецкая медицина сгубила мужа подруги

Светская львица и журналист Божена Рынска рассказала о том, как немецкая медицина сгубила «молодого здорового мужика», мужа ее «френдессы».

На своей странице в Facebook Рынска просит своих подписчиков помочь с адвокатом и подробно описывает ситуацию.

«Полтора года назад муж Кати Яковлевой стал жаловаться врачам на здоровье. Храп прерывистый во сне, отсутствие нормального сна и жалобы, что задыхается. Делали МРТ головы, проверяли сердце. Пошли к психиатру из-за того, что он во сне садится и разговаривает. «Профессиональный» психиатр начала лечить депрессию, положили мужа в клинику неврозов», – пишет Рынска, отмечая, что «все знали» главную проблему мужчины, и заключалась она не в настроении, а в нарушениях дыхания и сна.

«Обещали сделать исследование сна. Этого исследования Яковлевы ждали год. Никто не сделал. Банальный даже тест на астму никто не сделал и на аллергии. Направления в больницу ни одна сука не дала. Тест на функцию легких не сделали», – рассказала Рынска.

По ее словам, несколько дней назад мужчине стало плохо, он потерял сознание и «упал в нишу кухни», у него посинели губы. Подруга Божены самостоятельно реанимировала супруга. «Приехала бригада, сразу сказали, что в больницу не повезут, потому что нет места», – подчеркивает Рынска.

«Начали дома реанимировать. Катя ни секунды не сомневалась, что откачают, и помчалась забрать ребенка из сада, а они остались откачивать. Катя возвращается, а они говорят «бог так решил». Не вызвали вертолет, не повезли в больницу, плохо провели реанимацию. Не бог решил, а правительство Германии тратит деньги налогоплательщиков на обезьян-дармоедов в черных тряпках, которые насилуют жителей, а потом для налогоплательщиков не остается мест в больницах», – пишет журналистка.

Она отмечает, что причиной смерти мужчины назвали легочную эмболию. Но, по мнению ее подруги, это «бред» – «при этом диагнозе не откачивают». Теперь Рынска ищет для подруги юриста, который «не побоится бодаться с медицинской и полицейской системой Германии».