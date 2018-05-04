Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе, где в начале апреля якобы произошла химическая атака.

«В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов ОЗХО, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, инспекторам ОЗХО предоставили полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо.



«Российскими военнослужащими военной полиции и Центра примирения было сделано все для обеспечения безопасной работы миссии ОЗХО в сирийской Думе», – отметил Конашенков.

Эксперты ОЗХО посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белые каски», а также взяли необходимые пробы, добавил представитель Минобороны.

«В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ», – сказал он.

Также он заявил, что в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63800 человек. При этом он добавил, что в Восточном Каламуне «5219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы», а из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулись 9508 человек.

По его словам, в Дейр-эз-Зоре поселения на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 года вернулись 46747 человек. «Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2700 мирных жителей», – подчеркнул Конашенков.

При этом США блокируют поставки гумпомощи в лагерь Рукбан, где находятся около 50 тыс. сирийцев. Также командование США отказывается гарантировать безопасность гуманитарным колоннам ООН и МККК в Эт-Танф в Сирии, требуя передать продукты подконтрольным им боевикам, отметил Конашенков.



«Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного креста в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков», – сказал он.

Ранее эксперты ОЗХО посетили одно из мест «химатаки» в сирийской Думе для сбора образцов.