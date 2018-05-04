Годовая инфляция в апреле ускорилась до 2,4%

Инфляция в России в годовом выражении в апреле составила 2,4% против 2,35% в марте, свидетельствует статистика.

В месячном выражении инфляция в России ускорилась до 0,4% по сравнению с 0,29% в марте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Уточняется, что в шести регионах в апреле потребительские цены выросли на 0,6% и более. В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен в апреле составил 0,5%.

За неделю, с 24 по 28 апреля, инфляция в России составила 0,1%, с начала года набрала 1,2%.

По данным Росстата, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,8%, пшено – на 0,4%, свинину – на 0,3%. Куриные яйца подешевели на 1,2%, гречневая крупа – на 0,9%, пастеризованное молоко и мука – на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,1%. При этом цены на огурцы и помидоры выросли на 4,1% и 0,3% соответственно, но выросли цены на белокочанную капусту на 3,4%, морковь – на 1,7%, картофель, лук и яблоки – на 0,3-0,6%. Автомобильный бензин и дизельное топливо подорожали на 0,4%.

Ранее Банк России сообщал, что годовая инфляция остается на низком уровне.