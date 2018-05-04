Аббас извинился перед Израилем за бестактное заявление

Палестинский лидер Махмуд Аббас принес свои извинения за высказывания, воспринятые как антисемитские.

Аббас осудил антисемитизм, назвав Холокост «самым отвратительным преступлением в истории», передает Reuters.

«Если людей оскорбило мое заявление перед палестинским национальным советом, особенно людей еврейской веры, я прошу прощения за свои слова», – заявил Аббас.

Он заверил, что не хотел кого-либо оскорбить, и отметил, что с большим уважением относится к иудаизму и другим монотеистическим конфессиям.

Ранее руководство и дипломаты Израиля обвинили Аббаса за его заявления во время его вступительной речи в палестинском национальном совете. Палестинский лидер сказал, что живущие в Европе евреи подвергались чисткам и нападениям каждые 10-15 лет с 11 века и до Холокоста. Аббас также предположил, что европейских евреев преследовали и убивали не за принадлежность к определенной нации, а потому, что они давали ссуды под проценты.