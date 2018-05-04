Захарова раскритиковала США за безответственность

Соединенные Штаты оказывают Косово помощь в создании полноценной армии, это нарушает международное право, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По появившимся сообщениям, американский и турецкий контингенты в составе сил для Косово с задействованием военной базы «Бондстил» в нарушение предусмотренного резолюцией 1244 мандата сил для Косово оказывают помощь приштинским властям в создании полноценной армии», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что создание косовской армии нарушает международное право и противоречит резолюции Совбеза ООН, которая предусматривает военное присутствие исключительно на основе мандата СБ Организации.

Дипломат также назвала этот шаг «крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом».

Напомним, ситуация вокруг непризнанного Косово обострилась, когда местные власти арестовали сербского министра по делам Косово и Метохии Марко Джурича. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приближении новой войны между Сербией и Косово.