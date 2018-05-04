Появился шанс на примирение братьев Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко подтвердил присутствие своего брата Федора на предстоящем 5 мая в Екатеринбурге турнире RCC 2.

«Да, Федор будет здесь», – передает Sport24 слова Александра.

Встреча братьев Емельяненко может стать началом их примирения.

Напомним, в 2017 году было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко своему брату Александру, в котором старший брат назвал младшего «Иудой». Само письмо было написано в ответ на громкое интервью, в котором Александр заявил, что его брат «окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи», назвав его окружение «подхалимами».