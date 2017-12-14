Украинский депутат с пакетом кефира на голове устроил стрельбу в горсовете

На сессии горсовета в Никополе Днепропетровской области депутат устроил стрельбу после того, как ему на голову надели пакет с кефиром.

На сессии горсовета, которая должна была состояться в пятницу, планировалось рассмотрение вопросов, которые были отложены с сессии 27 апреля – тогда она была сорвана активистами «Правого сектора*» и закрылась сразу после принятия повестки дня.

Причиной скандала стал отказ депутатов рассматривать среди других вопросов «состав избранного недавно общественного совета», сообщает интернет-издание Nikopolnews.net.

В пятницу представители «Правого сектора» вновь пришли в сессионный зал; в начале заседания, во время принятия повестки дня, они взобрались на трибуну и заблокировали городского главу.

В зале началась потасовка; кто-то из активистов надел депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облил зеленкой.

После этого в зале прозвучали два выстрела.

Выяснилось, что стрельбу открыл депутат Рыбаков. Один выстрел был произведен в потолок, другой – в сторону представителей «Правого сектора».

Пострадавших нет, в данный момент на месте ЧП работают правоохранители.

Напомним, в марте украинский депутат Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание парламента и устроил драку с сотрудниками управления госохраны.