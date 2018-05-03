Киркоров ответил на петицию с призывом лишить его звания народного артиста

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНРФото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В чем наша сила?

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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          Киркоров ответил на петицию с призывом лишить его звания народного артиста

             4 мая 2018, 12:27
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          Певец Филипп Киркоров заявил, что пока с ним борются и собирают петиции, его хит возглавил главные чарты Apple Music и ITunes в России.

          «Пока там со мной борются и собирают подписи под «петициями против моего настроения в синем» – наше «Настроение в цвете синем» успело возглавить хит парады в главных чартах Apple Music и ITunes в России, и постепенно приближается к первому месту на Украине, Беларуси, Казахстане и Прибалтике,что не может не радовать, так же, как и пересечение 15 миллионной отметки по просмотрам одноименного клипа в YouTube», – написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram в ответ на петицию с требованием лишить его звания Народного артиста России.

          Петиция опубликована на сайте Change.org.

          На момент выхода материала петицию Антона Тихонова подписали более 5 тыс. человек. Тихонов обвиняет Киркорова в пропаганде распущенного поведения и употреблении алкоголя, погоне за трендами ради личной популярности.

          Добавим, что на том же сайте появилась петиция Анны Бейтюк, созданная против петиции Тихонова. Ее пока подписали 66 человек. Женщина считает, что петиция с требованием отмены звания народного артиста России является пропагандой против самого певца Филиппа Киркорова.

          Напомним, в новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).

          Певец Филипп Киркоров заявил, что почувствовал себя певицей Шер, которая в 51 год записала хит Believe и уже 20 лет является диско-законодателем танцевальной музыки.


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