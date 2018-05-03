Киркоров ответил на петицию с призывом лишить его звания народного артиста

Певец Филипп Киркоров заявил, что пока с ним борются и собирают петиции, его хит возглавил главные чарты Apple Music и ITunes в России.

«Пока там со мной борются и собирают подписи под «петициями против моего настроения в синем» – наше «Настроение в цвете синем» успело возглавить хит парады в главных чартах Apple Music и ITunes в России, и постепенно приближается к первому месту на Украине, Беларуси, Казахстане и Прибалтике,что не может не радовать, так же, как и пересечение 15 миллионной отметки по просмотрам одноименного клипа в YouTube», – написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram в ответ на петицию с требованием лишить его звания Народного артиста России.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 3 Май 2018 в 11:23 PDT

Петиция опубликована на сайте Change.org

На момент выхода материала петицию Антона Тихонова подписали более 5 тыс. человек. Тихонов обвиняет Киркорова в пропаганде распущенного поведения и употреблении алкоголя, погоне за трендами ради личной популярности.

Добавим, что на том же сайте появилась петиция Анны Бейтюк, созданная против петиции Тихонова. Ее пока подписали 66 человек. Женщина считает, что петиция с требованием отмены звания народного артиста России является пропагандой против самого певца Филиппа Киркорова.

Напомним, в новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).

Певец Филипп Киркоров заявил, что почувствовал себя певицей Шер, которая в 51 год записала хит Believe и уже 20 лет является диско-законодателем танцевальной музыки.