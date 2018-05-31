Подозреваемый в «покушении» на Бабченко назвал имя «агента Москвы»

Директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман, арестованный в Киеве по подозрению в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко, назвал имя «российского агента», якобы занимающегося организацией беспорядков на Украине.

«Его имя Вячеслав Пивоваркин», – сказал Герман во время заседания Шевченковского районного суда Киева. Его слова приводит «Новое время».

По словам Германа, именно этот человек якобы отвечает «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину».

В четверг вечером Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца, отказав ему в праве внести залог.

СП «Шмайсер», в котором работает Герман, поставляет оптику снайперам ВСУ. Публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могло инсценировать «убийство» Бабченко с целью рейдерского захвата. Украинский журналист Владимир Бойко, в свою очередь, подробно рассказал о денежной заинтересованности СБУ в «убийстве» Бабченко.

Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.