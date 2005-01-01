Украинские школьники потеряли сознание после речи Порошенко

В ходе праздничной линейки в честь последнего звонка в Ямницьком школе-лицее в Ивано-Франковской области, на которой выступал президент Украины Петр Порошенко, несколько детей потеряли сознание.

«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то, что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», – цитирует УНН главу пресс-службы Ивано-Франковской ОГА Владимира Джигиту.

На празднике присутствовал президент Укрины Петр Порошенко, который произнес речь. Через некоторое время после его выступления одному из школьников стало нехорошо.

«На месте дежурили два экипажа скорой помощи. В общем, потеряли сознание ориентировочно трое детей. Они получили помощь», – отметил Джигита.

Ранее в четверг Порошенко выступил с речью на последнем звонке в лицее в Ивано-Франковской области, где заявил, что спецоперация СБУ по якобы предотвращению покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко проведена «блестяще».