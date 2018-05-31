Лоза: Для русофобов нет разницы между живым и мертвым Бабченко

Российский певец Юрий Лоза рассказал, что для одного из его проукраинских оппонентов нет никакой разницы в принципиально разных вещах. Музыкант отметил, что Россию невозможно исправить в угоду тех, кто пытается выставить ее виновной во всех проблемах Украины.

«Написал одному «товарищу» – не хочешь, мол, извиниться за вчерашний пост? Ты тут весь на говно изошёл по поводу кровавой рашки, убившей Бабченко, а хлопчик-то, оказывается, жив! Он мне – ну живой, а разве это что-нибудь меняет? Я ему – а ты не видишь разницы? Он мне – принципиальной не вижу!», – написал Юрий лоза на своей странице в Facebook.

По словам музыканта. он сначала хотел возмутиться, мол, как это – нет разницы? Но потом подумал – а ведь для него действительно нет никакой разницы – труп или не труп, отравили или не отравили, сбили самолет или не сбили – все равно у него других крайних, кроме соплеменников, быть не может.

«И вроде «наш», и вроде живет здесь, никуда пока уезжать не собирается, и зарабатывает неплохо, и статус имеет нехилый, и аудиторию, а гложет его какая-то ненависть к стране, людям, которых он считает зомбированным быдлом. И он постоянно убеждает нас, что если мы признаемся во всем, чего не совершали, да сделаем так, как велят, то к нам сразу начнут относиться иначе, а может, даже признают за младшего брата», – считает Лоза.

При этом музыкант подчеркнул, что его собеседник знает, что Россию невозможно переделать:

«Но ведь Россию не переделать, она такая, какая есть и другой никогда не будет! Он это знает, но продолжает искать негатив во всем, делая вид, что не замечает очевидного. Парадокс», – подытожил Лоза.

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».