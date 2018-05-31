Голикова назвала самую сложную задачу суперуказа Путина

Двукратное снижение уровня бедности в ближайшие шесть лет – самый сложный из пунктов нового указа президента, заявила зампред кабмина Татьяна Голикова на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Это сверхзадача, самая сложная задача, которая поставлена в указе, и, безусловно, она зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика», – цитирует Голикову ТАСС.

Также вице-премьер отметила, что все мероприятия кабмина направлены на увеличение темпов роста российской экономики «с целью, в первую очередь, обеспечить благосостояние наших граждан».

Ранее в Кремле прошла первая встреча Владимира Путина с новым правительством, которое должно сосредоточиться на выполнении президентского суперуказа. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, глава государства назвал это задачей принципиально нового уровня и ждет от министров нестандартных подходов в ее решении.

Напомним, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», правительству России поручено до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, снизить в два раза уровень бедности в России. Также в указанный период должны быть реализованы меры по улучшению жилищных условий по меньшей мере 5 млн семей ежегодно.