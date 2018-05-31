В Большом порту Петербурга танкер врезался в причал

Танкер «Капитан Поникаровский» с грузом навалился на причал в Большом порту Петербурга, судно получило пробоину, сообщили в Росморречфлоте.

«В 00.47 31 мая от МСКЦ Санкт-Петербург получено донесение о том, что в 23.30 30 мая танкер «Капитан Поникаровский», направлявшийся от причала СВ-15 завода «Северная верфь» в порту Усть-Луга, совершил навал носовой частью на причал №34 Большого порта Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

По инфрмации Росморречфлота, в носовой части судна выше ватерлинии образовалась пробоина, люди в результате инцидента не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.

Напомним, в ноябре 2016 года в проливе Дарданеллы столкнулись два танкера, следовавших из российских портов, разлива нефти не произошло.