Кремль предложил главе СБУ ответить за слова

Пресс-секретарь президента Димитрий Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, но назвал хорошей новостью, что «человек жив». Кроме того, Песков предложил главе СБУ Грицаку, обвинившего российские спецслужбы, отвечать за свои слова.

«Мы не будем комментировать. История, по меньшей мере, странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», – сказал Песков на просьбу прокомментировать инсценировку убийства Бабченко.

По его словам, ситуация вокруг инсценировки убийства Бабченко не меняет представления о том, что журналистом на Украине быть опасно, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на Бабченко. «Если говорит, то должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги», – сказал Песков.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Грицак обвинил российские спецслужбы в организации покушения Бабченко. Сам Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».