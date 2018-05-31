Кремль анонсировал встречу Путина с наследным принцем Абу-Даби

Президент Владимир Путин 1 июня примет наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна, сообщила пресс-служба Кремля.

«1 июня президент Владимир Владимирович Путин примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, который будет находиться в России с рабочим визитом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах и актуальные вопросы международной и региональной тематики. Путин и Аль Нахайян также планируют подписать декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ.

Напомним, в апреле внешнеполитическое ведомство ОАЭ выразило поддержку военной операции Запада в Сирии, объяснив свое решение необходимостью ликвидации «химического оружия и его объектов в Сирии», а также недопущения его попадания в руки террористов.