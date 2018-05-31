Экипажу арестованного в Южной Корее судна выплатили долг по зарплате

Компания «Парус» выплатила долг по зарплате перед экипажем судна «Николай Касаткин», которое арестовали в Пусане, сообщила прокуратура Сахалинской области.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что компания задолжала по зарплате 2 млн 725 тыс. рублей. Выплаты не получали более 80 человек – экипажи нескольких судов,

В результате предпринятых прокуратурой мер все долги были выплачены, передает ТАСС.

Компании внесено представление. Открыто административное дело о невыплате заработной платы.