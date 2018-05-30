Посольство России заступилось за маршала Конева перед чешскими властями

Посольство России в Праге в соцсетях опровергло информацию о якобы причастности маршала СССР Ивана Конева к вводу войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

«Посольство официально информирует вас, что архивные данные не подтверждают какую-либо причастность Ивана Конева к разработке военной операции «Дунай» и к событиям 1968 года в Чехословакии. По данным Центрального архива Министерства обороны России, маршал Советского Союза Иван Конев в апреле 1963 года с учетом возраста от руководящей деятельности в ВС СССР отошел и был зачислен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР», – говорится в письме к старосте, опубликованном посольством в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Конева связывает с Чехословакией лишь командование Пражской освободительной операцией в мае 1945 года. Об этом говорится на изначальной табличке памятника Коневу в районе Прага-6.



Ранее муниципалитет шестого района Праги объявил, что до конца июня разместит на памятнике маршалу Коневу табличку, на которой будет описана роль Конева в освобождении столицы Чехии от фашизма, «в венгерском восстании 1956 года и при вводе войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году».

Иван Степанович Конев - советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Во время Великой Отечественной войны с июня по октябрь 1941 года был командующим 19-й армией, один месяц занимал должность заместителя командующего войсками Западного фронта. С ноября 1941 года по август 1942 года командовал войсками Калининского фронта. В феврале 1943 года возглавил Западный фронт, с марта по июнь 1943 года Северо-западный фронт, с июня 1943 года по май 1944 года был командующим Степного фронта, а также 1-го Украинского фронта с мая 1944 года по май 1945 года.