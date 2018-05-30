Причастный к мельдониевому делу российских спортсменок врач отстранен

Виновный в приеме гандболистками молодежной сборной России запрещенного мельдония врач Борис Краснов дисквалифицирован на полтора года, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

«Вопросом мельдониевого дела и расследованием занимались ФСБ, СК и ФГР. Благодаря правоохранительным органам была собрана доказательная база. Один из главных виновников произошедшего – врач Борис Краснов. Он дисквалифицирован на полтора года, это административное правонарушение», – цитирует Шишкарева РИА «Новости».

Глава ФГР также отметил, что Краснов «оспаривал это судебное решение, но апелляционная инстанция оставила решение в силе», добавив, что федерация не могла «провести это нарушение как уголовное».

«Врач попытался «утащить» дело по месту жительства, в Волгоград. Дело рассматривал общегражданский волгоградский суд. Краснову было инкриминировано административное правонарушение о правилах приема препаратов. Для нас очевидно, что препараты, которые он давал и которые были без упаковки, были прямым нарушением этим врачом всех инструкций о приеме препаратов спортсменами», – сообщил Сергей Шишкарев.

Также он отметил, что Краснов, по вине которого гандболистки приняли запрещенный мельдоний, действовал «по чьей-то указке».

«Следственные действия продолжаются. Моя задача – найти заказчика и доказать, что этот мельдоний был именно заказом, и наказать заказчика более серьезно, чем врача», – резюмировал Шишкарев.

В сентябре 2017 года Европейская федерация гандбола (EHF) инициировала разбирательство в отношении ФГР и трех игроков молодежной сборной России, сдавших положительные допинг-тесты на мельдоний во время чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Нарушителями антидопинговых правил оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина.

ФГР отреагировала на заявление EHF и инициировала расследование по данному факту. По одной из версий, случившееся стало результатом спланированной акции или провокации. В этой связи ФГР обратилась в правоохранительные органы.

Мельдоний вошел в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные тесты на это вещество. Большинство из них впоследствии были оправданы по причине того, что препарат долго выводится из организма.

Напомним, 11 мая прокуратура подтвердила невиновность российского керлингиста Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил. До этого суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, как в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.