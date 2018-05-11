Прокуратура установила невиновность Крушельницкого в применении допинга

Прокуратура подтвердила невиновность российского керлингиста Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки. Одно четко понятно – Александр невиновен, это очень важно, он не употреблял мельдоний, и факта халатности нет», – передает ТАСС слова Свищева.

«Есть определенные разработки, я не могу обнародовать расследование. Эти разработки указывают на возможных лиц, которые могут быть причастны к данному инциденту, - многие проходили проверки на детекторах лжи, были проведены оперативные следственные действия», – сказал президент ФКР.



Свищев подчеркнул, что сами спортсмены не имеют к инциденту никакого отношения.

«Мы эту версию отбросили благодаря правоохранительным органам. Для нас это важно – мы одна команда», – сказал Свищев.



Напомним, в апреле президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что российского керлингиста Александра Крушельницкого ждет дисквалификация за употребление мельдония, задача Федерации керлинга России (ФКР) сделать ее минимальной.

Ранее суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.