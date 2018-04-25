Керлингист Крушельницкий рискует остаться виновным

Российского керлингиста Александра Крушельницкого ждет дисквалификация за употребление мельдония, задача Федерации керлинга России (ФКР) сделать ее минимальной, заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

По словам Свищева, 26 апреля состоится его встреча с главой Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде. В этот же день в CAS необходимо будет предоставить документы для того, чтобы противоположная сторона могла с ними ознакомиться.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде», – передает ТАСС слова Свищева.



Он уточнил, что рассмотрение дела в CAS пройдет в «мае-июне».

Напомним, ранее суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.