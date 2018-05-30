Глава МИД Британии обрадовался освобождению Браудера

Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон одобрил освобождение основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в Испании и призвал Россию расследовать смерть экс-юриста фонда Сергея Магнитского.

«Только что поговорил с Биллом Браудером – очень рад, что сейчас он отпущен. Москва должна сконцентрироваться на том, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве Сергея Магнитского», – написал он в Twitter.

Ранее в среду стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Утром сам Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию финансиста.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей, он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.